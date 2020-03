Wohnzimmer-Familienkirche Folge 1 - 29. März 2020



Am Sonntag ging die erste Episode der Wohnzimmer-Familienkirche im Südharz auf Youtube online. Der Erfolg war beeindruckend - binnen eines Tages hatten über 500 Menschen zugeschaut. Eine Premiere hinter der viel Arbeit steckt. Die Referentin für die Arbeit mit Kindern und Familien Katharina Schmolke hat das Projekt mit ihren beiden Kollegen Ines Delert und Alexander Schönlein gestartet. In tagelanger Handarbeit musste viel vorbereitet werden. Alle haben gemeinsam Neuland betreten. Kurze Hand wurde der Sitzungsraum der Superintendentur in Nordhausen zum Filmstudio umgebaut. Da wo sonst beispielsweise der Kreiskirchenrat tagt, installierten sie eine Greenbox . Der grüne Hintergrund, ein großes grünes Tuch, ermöglicht später verschiedene Hintergründe einzuspielen. Texte mussten geschrieben werden, Rechte geklärt.

Der Erfolg gibt dem Team recht

So konnten sie an diesem Sonntag weit mehr Familien erreichen, als sie es sonst in ihren Kinderstunden oder Familiengruppen vor Ort können. Selbst, wenn solch ein Format den persönlichen Kontakt niemals ersetzen kann, so kann es doch Vorhandenes ergänzen. Nicht nur in Corona-Zeiten. Und so wird überlegt, in welchen Abständen es Wohnzimmer-Familienkirchen geben kann. Die nächste Episode ist jedenfalls schon im Kasten und wartet nun nur noch auf die Feinarbeit. Von den Familien gab es so viel positive Rückmeldung, dass die Klickzahlen den Gemeindepädagogen am nächsten Sonntags bestimmt wieder Freude bereiten.