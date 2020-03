Pling - eine Mail ploppt auf. Post vom Pfarramt. Oh, das ging aber schnell. Kaum wurde bekannt, dass die Gottesdienste im Kirchenkreis Südharz, aufgrund des Erlasses des Landes Thüringen, bis zum 10. April nicht mehr in der gewohnten Form gefeiert werden können, schrieb das Pfarrerehepaar Steinke seinen Gemeindekirchenräte eine Mail.

Neue Ideen hatten sie dabei bereits im Gepäck. Zu Beginn eine Andacht, fertig zum Ausdruck und in die Kirchen legen. Verbunden mit der Bitte, die Kirchentüren in diesen Zeiten weit offen zu halten. 10 Gotteshäuser gehören zu ihrem Pfarrbereich Niedergebra, darunter die "Offene Kirche" Elende und die geöffnete Basilika Münchenlohra.

Doch damit nicht genug. Sie ermuntern ihre Kirchenältesten nach verschließbaren Kästchen zu suchen, um Gebetskästen in den Kirchen zu installieren. Stift und Papier dazu und eine Einladung an die Besucher:

Gebetskasten

Haben Sie ein persönliches Anliegen oder eine Fürbitte für einen lieben Menschen? Wir beten für Sie!

Vertrauen Sie auf Gottes Kraft und Segen. Ihr Pfarrerehepaar Annegret & Michael Steinke

Gleichzeitig sollen Segenskärtchen ausgelegt werden und eine Möglichkeit, wo noch nicht vorhanden, zum Entzünden von Kerzen geschaffen. Mit einer mit Sand gefüllten Feuerschale und Teelichtern ist das schnell zu realisieren.

Mittlerweile wird in allen Gemeinden fieberhaft nach gut erhaltenen Briefkästen mit Schloss und ähnlichen Objekten gesucht, auch über Facebook.

Die Andacht wurde auch bereits dort und auf der Homepage des Kirchenkreises eingestellt. In diesen Zeiten wird nach solchen Angeboten gesucht, da sind sie sich mit ihren Kirchenältesten einig.

Und noch einiges andere ist im Kirchenkreis in Vorbereitung oder noch in der Überlegungsphase. Die Krise, die so noch nicht erlebt wurde, setzt ungeahnte Kreativität frei, man möchte die Menschen auf keinen Fall allein lassen.