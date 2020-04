Da nun dieses Jahr leider in der Kirchengemeinde Urbach kein Familientag an Palmarum in altbekannter Form stattfinden kann, haben Kirstin und Markus Volkmann mit Söhnchen Arthur einen Palmkreuz-Bausatz entwickelt. Zusammen mit einem kleinen Anschreiben und gebackenen Osterhasen verteilen sie die Pakete an die Urbacher Kids und Teenies.

20 Pakete haben sie zusammengestellt!

Und das Schöne ist, dass sie dabei nicht nur an die Kinder gedacht haben - die beigefügten Ausmalbilder möchten sie später an die älteren Menschen im Dorf verteilen. Die Kinder sind eingeladen sie nach dem Malen bei Volkmanns in den Briefkasten zu stecken, damit sie von dort weiterverteilt werden können.

Kirstin Volkmann ist GKR-Vorsitzende und betreut ehrenamtlich die Tennie-Gruppe in ihrer Gemeinde. Beruflich ist sie die Stellvertretende Heimleiterin des Seniorenheims St. Jakob-Haus in Nordhausen. Ihr Mann Markus ist von Beruf COO beim Intensivverlegungsdienst und freiwilliger Feuerwehrmann. Zwei Menschen, die über Vieles, aber bestimmt nicht über Langeweile klagen können. Doch die aktuelle Situation der Kinder und Jugendlichen hat sie so sehr bewegt, dass sie aktiv wurden.

Bereits kurz nachdem sie zur Verteilung losgelaufen waren, gab es erste freudige Rückmeldungen auf Facebook von begeisterten Familien.