„Szene 1, Take 1!“, schallt durch den Raum, die Filmklappe knallt, die Kamera läuft. Anspannung macht sich breit. Der erste eigene Herzschlag-Kurzfilm der Jugendkirche im Südharz entsteht. Und das auch noch in einem interaktiven Format. Die Filmpremiere ist diesen Samstag, 26.02., um 18.30 Uhr auf dem YouTube Kanal der Herzschlag Jugendkirche zu sehen. „Choices- Entscheide dich“ handelt vom aufregenden Leben eines gläubigen, jungen Mannes. „Er soll verdeutlichen, welche Auswirkungen augenscheinlich banale Entscheidungen auf ein ganzes Leben haben können“, erklärt Marie Wand vom Herzschlag-Team. Dabei können die Zuschauer aktiv mitentscheiden und somit die Handlungen im Film mitlenken. Die Idee einen Kurzfilm zu drehen, hatte das Planungsteam der Jugendgottesdienste bei Herzschlag. Es wurde überlegt eine digitale und abwechslungsreiche Alternative zum gewöhnlichen „Faithtime“ Jugendgottesdienst zu kreieren, wobei das Publikum nicht zu kurz kommen sollte.

„Wenn Sie neugierig geworden sind und sich selbst vom Ergebnis überzeugen wollen, dann gehen Sie doch zur Premiere online!“, lädt Marie Wand vom Herzschlag-Team ein.

Alle 20 Beteiligten haben viel geleistet und sind sehr stolz, als am Sonntagabend die letzte Klappe fällt. Jetzt wächst die Anspannung, ob das Projekt die Zuschauer anspricht. Da möchte man gern mal den Blutdruck messen.