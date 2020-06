Beuster (red) – Am 13. Juni startet in der Kirche St. Nikolaus in Beuster im Kirchenkreis Stendal die Reihe der kulturellen Veranstaltungen 2020. Durch die Corona-Pandemie mussten die Veranstaltungen im April und Mai ausfallen. Mit Einschränkungen kann nun wieder begonnen werden.

Um 16 Uhr wird die Ausstellung „Farbspielereien“ von Hannelore Massow aus Seehausen eröffnet. Hannelore Massow malt seit vielen Jahren im Kreis der Krüdener Malweiber. Um 17 Uhr beginnt dann das Konzert mit dem Salonorchester Kaiserwalzer aus Halle. Seit 25 Jahren pflegt das Ensemble die unterhaltsame Salonmusik, wie sie in den Cafés und Konzertsälen vor etwa 100 Jahren überall zu Hause war.

Auf Grund der 6. Einschränkungsverordnung ist es erforderlich, dass sich alle Besucher in einer Liste eintragen. Das Abstandsgebot verlangt eine Abweichung von der üblichen Anordnung der Stuhlreihen. Die Anzahl der Plätze wird dadurch reduziert. Es empfiehlt sich deshalb schon recht zeitig zu erscheinen. Einlass ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich.