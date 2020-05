Stendal (epd) – Das Stendaler Winckelmann-Museum präsentiert seit dem 23. Mai unter dem Titel "Vor Anker gehen – Häfen im Land der Verheißung" eine neue Sonderausstellung mit Werken aus Israel. Zu sehen seien rund 80 Arbeiten, Grafiken und Fotografien aus einer Privatsammlung sowie Leihgaben vom "Bible Lands Museum" in Jerusalem, erklärt der Präsident der Winckelmann-Gesellschaft, Max Kunze, in Stendal. Die Ausstellung sei eine Kooperation mit dem "Bible Lands Museum", das sich den archäologischen Aspekten der Länder der Bibel widmet.

Thematisch dreht sich die Ausstellung um die großen Mittelmeerhäfen Israels wie Akko, Haifa, Jaffa oder Gaza, die seit der Antike bekannt und auf Karten verzeichnet sind. Sie stellt auch frühe Karten des Landes vor und zeigt zudem historische Ansichten der acht wichtigen Häfen. Ergänzt wird die Ausstellung, die bereits 2018/2019 in Jerusalem zu sehen war, in Stendal durch zeitgenössische Werke der israelischen Künstlerin Sabine Kahane, die in der Wüste Negev lebt und arbeitet.