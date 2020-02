Voices of Life on Tour

Der Saalfelder Gospelchor „Voices of Life“ hatte am vierten Advent seinen ersten Auftritt in der Rudolstädter Stadtkirche. Unter der neuen Leiterin, Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen, gestaltete der Chor einen „bunten und mitreißenden Gottesdienst“, so Pfarrerin Madlen Goldhahn. Ab Mitte Januar starteten wieder die Proben freitags ab 19 Uhr in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Saalfeld. Neuzugänge, die die noch freien Chorroben übernehmen können, sind herzlich willkommen. Der Chor besteht aus Mitgliedern verschiedener christlicher Gemeinschaften und hat eine sehr familiäre Gemeinschaft.

Beim Chorwochenende in Unterhain am 21. Und 22. März bereitet der Chor ein neues Konzertprogramm vor. Mit dabei ist auch der Weimarer Student der Chormusik Jianmou (China) als Pianist und Co-Chorleiter.

Die Voices freuen sich auf Freunde des Gospels, Neugierige und Leute, die im Konzert mitmachen, bei den nächsten Konzerten im Kirchenkreis:

Samstag, 04.04.2020, 17.00 Uhr Ev. Kirche in Allendorf

Samstag, 25.04.2020, 17.00 Uhr Ev. Kirche in Rudolstadt-Schwarza