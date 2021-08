Der Fernweh-Park im oberfränkischen Oberkotzau hebelt die Gesetzmäßigkeiten der Schul-Geografie aus. Im Kopfkino geht es rund um den Globus – und quer durch die Bibel. Ein Besuch.

Von Brigitte Geiselhart

Das „Nikolausdorf“ ist direkt neben dem „Himmelgarten“ und der „Himmelsthür“. Aber auch das „Fegefeuer“ und sogar die „Hölle“ sind nicht weit entfernt. Jedenfalls im Fernweh-Park „Signs of Fame“ im oberfränkischen Markt Oberkotzau – ganz in der Nähe der Stadt Hof. Dort trifft man nämlich auf Tausende von Orts- und Straßenschildern aus der ganzen Welt.

Im Kopfkino geht es rund um den Globus, und die Geografie wird außer Kraft gesetzt. New York liegt zum Beispiel direkt neben Reit im Winkl, von Rio bis Dubai sind es nur wenige Schritte.