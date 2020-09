Die Band „Sax and Keyb Consort“ gibt am Erntedanksonntag ihr Debüt in der Gertrudiskirche Saalfeld!

Hinsichtlich Besetzung und Repertoire haben Sie das Vergnügen am Erntedanksonntag eine einzigartige Saxophontruppe aus dem Sonneberger Unterland kennenzulernen! Rund um eine seit 2001 saxophonbegeisterte Familie im Föritztal finden sich weitere Freund*innen dieser Musik, die seit Jahren miteinander proben, arrangieren und konzertieren. Damit sind sie auf besondere Weise fantastisch musikalisch in ihren eigenen evangelischen Kirchgemeinden zu Hause. Jedes Konzert ist ein individuelles Programm mit alter und neuerer Musik – wunderbar arrangiert für vier unterschiedliche Saxophone und Keyboard. Es ist immer wieder erstaunlich, welche Klangfülle und Klangfarben die Saxophonist*innen ihren Instrumenten entlocken. Das Repertoire der Gruppe reicht von alter klassischer und sakraler Musik bis hin zu modernen Vokal- und Instrumentalwerken.

Bandmitglieder: Jens Röser (Baritonsax), Evelyn Röser (Alt –und Sopransax), Martin Röser (Altsax), Anja Walter (Tenorsax), Annabell Knauer (Altsax), Valentine Weigel (Tenorsax), Juliane Ross (Gesang), Annerose Röder (Keyboard)

Freuen Sie sich auf ein besonderes Konzert zum Erntedankfestsonntag in der liebevoll geschmückten Gertrudiskirche Saalfeld-Graba! Sie sind sehr herzlich eingeladen am Sonntag, 4. Oktober um 17:00 Uhr. Der Eintritt ist frei und um Spenden wird gebeten!