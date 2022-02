Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. (Phil. 4, 13)

Mit diesem Zitat stellt sich Maik Wittke als neu eingeführter, qualifizierter Lektor vor, auch wenn er in der Region Finne eigentlich nicht mehr ganz so neu ist.

Der studierte Jurist ist seit 2013 in der Verbandsgemeinde „An der Finne“ in der Verwaltung angestellt. Seit 2014 ist er bei der freiwilligen Feuerwehr und seit 2016 im Gemeindekirchenrat im Kirchspiel Bad Bibra ehrenamtlich engagiert. Darüber hinaus bringt er seine knappe Zeit in der Kreissynode und in weiteren Gremien des Kirchenkreises ein.

Dabei war ihm diese Nähe zur Kirche nicht in die Wiege gelegt. In der DDR geboren hatte er zunächst keinen Kontakt zu Kirche und Christentum. Erst durch den „drohenden“ Religionsunterricht nach der Wende begann er sich mit dem Christentum zu beschäftigen. Er sagt von sich selbst: „Die herzliche Aufnahme durch die Katechetin hat mein Leben verändert. Ich lernte Jesus kennen und lieben und wurde mit 10 Jahren in einer Osternacht evangelisch-lutherisch getauft.“

Und nun hat sich der GKR-Vorsitzende an zehn Samstagen im Kloster Volkenroda zum qualifizierten Lektor ausbilden lassen. Qualifizierter Lektorendienst ist für Maik Wittke nicht einfach ein Notnagel als Reaktion auf den Pfarrermangel. Der Dienst schafft Möglichkeiten und Chancen für die Gemeinden, um neue Wege zu finden. Im Gegensatz zum „einfachen“ Lektor darf der qualifizierte Lektor in Abwesenheit der Gemeindepfarrerin einen ganzen Gottesdienst gestalten und halten, einzig die Wortverkündigung unterliegt der Aufsicht der Pfarrperson, die diese inhaltlich befürworten muss. Ein zentraler Aspekt der Ausbildung waren daher auch besondere Gottesdienstformen, die gerade auch für kleine Gemeinden geeignet sein könnten.

Passend stand die Ausbildung unter dem Motto: „Mut zum Aufbruch“. Diese Aufbruchsstimmung will Maik Wittke ins Kirchspiel und die ganze Region Finne weitertragen und ganz praktisch dafür sorgen, dass mehr Gottesdienste stattfinden können. Dafür wurde er am 12. Dezember 2021 von Superintendentin Ingrid Sobottka-Wermke und Pfarrerin Anke Heuer in der Stiftskirche Maria Magdalena in Bad Bibra in den Dienst als qualifizierter Lektor feierlich eingeführt.

„Ich möchte einen Beitrag leisten für eine lebendige, christliche Gemeinde in unserem Kirchspiel und in unserer Region. Ich möchte von der Liebe Jesu erzählen und Zeugnis ablegen von der Gnade Gottes, die allein es ist, die uns frei macht“, sagt der frischgebackene Lektor. „Ich hoffe, dass ich diesen Weg nicht allein beschreite und Weggefährten finden werde. Ich freue mich auf meinen Dienst und alle, die gemeinsam Gottesdienst feiern wollen.“

Zunächst wird er alle sechs Wochen im Kirchspiel Bad Bibra Gottesdienste übernehmen. Los geht es am 13. März 2022 in Steinbach (9:00 Uhr), Wallroda (10:30 Uhr) und Kalbitz (14:00 Uhr).