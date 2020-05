Von Juni bis August lädt die „Musik zum Tagesausklang“ zu Abendandachten in die Michaeliskirche in Zeitz ein.

Kirchenmusikerin Johanna Schulze wird an jedem zweiten Montag um 19:00 Uhr die Orgel erklingen lassen. In jeweils wechselnder Besetzung wird das Orgelspiel der jungen Kantorin von weiteren Musikern begleitet werden.

Am Montag den 1. Juni geht es los. Stücke u.a. von Josef Gabriel Rheinberger und Johann Sebastian Bach werden erklingen. Zusammen mit Marit Exler im Gesang wird Musik den Kirchenraum erfüllen.

Die weiteren Termine sind: 15./29. Juni; 13./27. Juli; 10./24. August.

Die Zahl der Besucher ist durch die aktuellen Abstandsregeln begrenzt. Darüber hinaus ist auch einen Mund-Nase-Bedeckung während des Konzertes in der Kirche zu tragen.