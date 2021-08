"Passen’se uff, die schreibt verkehrt“, sagt ein älterer Herr scherzhaft zu Pfarrerin Constanze Lenski. Mit ihrem "Mobilen Pfarrbüro" steht sie an diesem Tag in Osterfeld, einem kleinen Städtchen im Kirchenkreis Naumburg-Zeitz, unweit der thüringischen Grenze. Und dass an diesem Vormittag jemand von der Presse vorbeischaut, wird vom vielfach älteren Stammpublikum auf dem Markt registriert.

Von Constanze Alt

„Ich lese den Gemeindebrief immer gleich früh“, erzählt ein älterer Herr. Mit einer weiteren Passantin, ebenfalls im Seniorenalter, kommt Pfarrerin Lenski über den Grillhähnchen-Stand ins Gespräch. Ein Schulkind läuft vorbei und grüßt herzlich. Die Atmosphäre ist freundlich und entspannt.