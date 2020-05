Zeitz (red) – Seit 2014 wird die Michaeliskirche in Zeitz saniert. 2017 konnte der Innenraum feierlich wieder eröffnet werden. Die Fassade wird noch immer saniert. Im Zuge dieser Arbeiten an der Westfassade wurde nun ein überraschender Fund gemacht: ein Fresko aus dem 16. Jahrhundert, das Christus mit Kreuznimbus darstellt, wurde wiederentdeckt.

Das Fresko ist in einer kleinen Nische angebracht, die zu ihrem Schutz durch eine Abdeckung verschlossen worden war. An dieser Stelle der Westwand befand sich noch im 19. Jahrhundert eine Heiligenkapelle. Durch den Abriss der Kapelle wurde die Wand Teil der Außenfassade, was den ungewöhnlichen Ort der Nische erklärt. Möglicherweise handelte es sich bei der Nische ursprünglich um einen Schrein, in dem Reliquien aufbewahrt wurden. Genauere Forschungen dazu stehen noch aus.