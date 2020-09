Um das Alter der Himmelscheibe von Nebra ist ein wissenschaftlicher Streit entbrannt. Archäologen der Goethe-Universität Frankfurt und der Ludwig-Maximi-lians-Universität München wollen durch verschiedene Daten zur Rekonstruktion von Fundort und Begleit-umständen der Funde herausgefunden haben, dass die Scheibe möglicherweise 1000 Jahre jünger ist als angenommen. Damit seien alle bisherigen astronomischen Interpretationen hinfällig, so die Wissenschaftler. Ihre in der Zeitschrift "Archäologische Informationen" postulierte These, dass das bisher in die frühe Bronzezeit (um 1600 v. Chr.) datierte Artefakt erst vor 2800 Jahren in der Eisenzeit entstand, wurde vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt entschieden zurückgewiesen. Die Autoren ignorierten nicht nur die Fülle an Forschungsergebnissen, ihre Argumente seien auch leicht zu widerlegen, so der stellvertretende Landesarchäologe Alfred Reichenberger.