Eisenach (red) - Sozusagen zum Probehören kam der Vorstand des Internationalen Verbandes der Schwerhörigenseelsorge, des IVSS-Churchear, Anfang März nach Eisenach. Denn vom 10. bis 14. September dieses Jahres soll in der Wartburgstadt die nächste internationale Konferenz des IVSS stattfinden. Unter dem Motto „Christliche Werte leben – macht die Schwerhörigenseelsorge so wichtig” sind Vorträge und Workshops geplant. Natürlich alles unter dem Vorbehalt, dass bis dahin solche Veranstaltungen mit Gästen von überall her wieder möglich sind, sagt Katharina Nitschke, Vizepräsidentin von "Churchear" (engl.: Kirchenohr), aus Schönebeck.

Sie gehörte zum Vorbereitungsteam und berichtet, dass sie just an dem Sonntag zum Gottesdienst in der Eisenacher Annenkirche weilten, als dort die Induktionsanlage in Betrieb genommen wurde. „Herzlichen Glückwunsch, sie funktioniert gut.“ Die „Profis“ vom Verband, die wie Katharina Nitschke selbst Hörgeräteträger sind, haben natürlich die Telefonspulen in ihren Hörgeräten vom Akustiker aktivieren lassen, sodass sie von der Induktionsanlage profitieren. „Leider wissen viele Hörgeräteträger nichts von dieser T-Spule“, seufzt Katharina Nitschke. „Da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig.“ Zumal die Zahl Schwerhöriger zunehme, diese aber oft ihre spezifischen Bedürfnisse gerade in der Seelsorge nicht ausreichend berücksichtigt finden.

Über Kirchenakustik und Induktionsschleifen, Inklusion und besonders begleitete Wanderungen und mit viel Zeit für Begegnungen soll während der Konferenz in Eisenach geredet werden. Und bei allen Unwägbarkeiten wegen der Corona-Pandemie seien Anmeldungen für die Konferenz bereits online möglich – und erwünscht, so die Vizepräsidentin. „Willkommen sind Schwerhörige und gut Hörende ebenso wie Gehörlose. Auch Schrift-Dolmetscher werden dort sein.“ Eine Mitgliedschaft im IVSS oder bei der Evangelischen Schwerhörigenseelsorge sei keine Voraussetzung für die Teilnahme. Der Gottesdienst ist für den 13. September um 10.30 Uhr in der Annenkirche geplant.

