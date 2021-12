Es sind eindeutige Bilder, die aus Hildburghausen kommen: Seit über einem Jahr wird der Landkreis im Süden Thüringens sein Image als Pandemie-Hotspot nicht los. Bereits im Dezember 2020 war die Region über Wochen Spitzenreiter bei Corona-Inzidenzen, die erste vom Deutschen Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk durchgeführte Massen-Testung in einem Deutschen Landkreis war die Folge. Parallel versammelten sich Hunderte Menschen, um bei nichtangemeldeten Demonstrationen gegen die Maßnahmen auf die Straße zu gehen. Auch ein gutes Jahr später ist der Landkreis Hildburghausen noch immer im vordersten Bereich der deutschen Corona-Inzidenzübersicht, geimpft ist hingegen nur etwas mehr als die Hälfte der Einwohner.

Doch für den Eisfelder Pfarrer Steffen Pospischil zeichnet sich vor Ort ein anderes Bild, als jenes, das sich über Medien und Soziale Netzwerke aus dem Landkreis heraus transportiert. Er spricht von "konstruktiven Vorschlägen", wenn es um Umsetzung und Umgang mit Corona-Schutzmaßnahmen, von einem "großen Miteinander und viel Gemeinschaft". So berichtet Pospischil, dass auch seine Kolleginnen im Landkreis Hildburghausen und dem benachbarten Sonneberg sich aktiv an den Maßnahmen zum Infektionsschutz beteiligen würden. Weihnachtsgottesdienste hätten beispielsweise auf Infektionsschutzgründen kaum stattgefunden, das Gemeindeleben sei vielerorts neu und daher pandemiegerecht organisiert.

"Selbst dann, wenn ein zugereister Pfarrer zu den Corona-Demonstranten spricht, spiegelt das nicht die Einstellung der Pfarrerinnen und Pfarrer im hiesigen Bereich wieder", sagt Pospischil und spielt damit auf die Rede des Pfarrers Martin Michaelis auf einer illegalen Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Südthüringen an. (Glaube+Heimat berichtete)

Stattdessen ginge es darum, einen gemeinsamen Umgang mit den Maßnahmen zu finden und das Virus aktiv zu bekämpfen. Eine "ganz eigene Art von Corona-Demonstration" war es daher für Steffen Pospischil, als dieser und der Gemeindekirchenrat am 29. Dezember die Eisfelder Dreifaltigkeitskirche für eine freie Impfaktion öffneten. In zwei improvisierten Kabinen impfte eine örtliche Hausarztpraxis mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr und der Kirchengemeinde gegen Covid-19. "Wir haben um zehn Uhr mit der Impfaktion angefangen und schon eine halbe Stunde vorher stand eine lange Schlange vor der Kirche", freut sich der Pfarrer über die große und unerwartete Resonanz auf das Angebot. Woher die Menschen gekommen seien, ob sie die Erste- oder gar die Boosterimpfung erhielten und was ihre Beweggründe für die Spritze seien, das habe Steffen Pospischil aber nicht wissen wollen, sagt er: "Ich bin einfach heilfroh, dass wir das hier machen können."

Die Impfaktion lässt sich sowohl in die "Impfen ist Nächstenliebe"-Kampagne der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) einordnen, als auch in die Reihe "Miteinander ins Gespräch kommen". Letztere initiierte die Eisfelder Kirchengemeinde bereits im Sommer. Damit möchte sie gegen die Verbreitung von Verschwörungsmythen sowie gegen Radikalisierung und gesellschaftliche Spaltung wirken.

Paul-Philipp Braun