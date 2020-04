Halle (red) – Am 30. April wird erstmals im halleschen Privatfernsehen das kirchliche Magazin „Zwischen Himmel & Halle“ zu sehen sein. Die Sendung, die künftig vier Mal im Jahr ausgestrahlt werden soll, ist eine Gemeinschaftsproduktion des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis und TV Halle und hat unterschiedliche Schwerpunkte. In der ersten Ausgabe dreht sich alles um das Thema „Seelsorge“. Das Filmteam um die Moderatoren Eva Lange und Torsten Bau wird sich auf die Suche nach Antworten auf Fragen begeben, z. B. Wie bereiten sich Haupt- und Ehrenamtliche auf diese Aufgabe vor? Wie ist die Ausbildung? Vor welchen Herausforderungen stehen Seelsorger in ihren Einsätzen? Die Ausstrahlung ist im Kabelfernsehen, über DVB-T sowie im Livestream bei TV Halle zu sehen.