Halle (red) - Die traditionellen Theologischen Tage an der Martin-Luther-UniversitätHalle-Wittenberg (MLU) widmen sich am 15. und 16. Januar 2020 unter dem

Titel „Fluides Geschlecht: Bibelwissenschaftliche Perspektiven auf

Homosexualität, Transsexualität und Jungfrauenschaft“ dem Thema Geschlechterrollen. Die Tagung richtet sich an alle Interessierten aus

Theologie, Kirche, Schule, Universität und Gesellschaft.

Auf der Tagung wird die Frage fließender Geschlechtsidentitäten nichtnur auf Grundlage biblischer Texte aus dem Alten und Neuen Testament,

sondern auch aufgrund altorientalischer Schöpfungsmythen und rabbinischer Perspektiven diskutiert. In einer Reihe von Vorträgen,

Seminaren und Workshops werden theologisch reflektierte Vorstellungen

von Geschlecht und Sexualität vor dem Hintergrund aktueller Genderdebatten thematisiert.

Die Theologischen Tage finden jährlich in Zusammenarbeit derTheologischen Fakultät der MLU mit der Evangelischen Kirche in

Mitteldeutschland (EKM) und der Evangelischen Landeskirche Anhalts

statt. Am Mittwoch (15. Januar, 18 Uhr) gibt es einen Empfang der beiden

Landeskirchen sowie der Theologischen Fakultät, an dem unter anderem

auch Friedrich Kramer, Landesbischof der EKM, und der Kirchenpräsident

der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, teilnehmenwerden.