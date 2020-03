Ab 16. März bittet die hallescheJohannesgemeinde um Kleiderspenden zu Gunsten der Evangelischen Stiftung Neinstedt. Bis zum 21. März können die Sachen werktags von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Gemeindehaus (An der Johanneskirche 2) abgegeben werden. Am

Samstag ist die Annahmestelle von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.

Gesammelt werden:

Gut erhaltene, tragbare und weiterverwertbare Kleidung jeder Größe

Unterwäsche, Tisch- und Bettwäsche

Einfaches, aber vollständiges Kinderspielzeug

Schuhe, Wolle, Weinflaschenkorken

Durch diese jährlich wiederkehrende einwöchige Aktion der halleschenGemeinde deckt die Neinstedter Stiftung für Menschen mit geistigen und

seelischen Behinderungen mittlerweile etwa 30 Prozent ihres Bedarfs an

Kleidung, Spiel- und Bastelmaterial ab. Die komplette Sammlung von Annahme

über Vorsortierung bis Übergabe wird ausschließlich von ehrenamtlich

Engagierten vorbereitet und umgesetzt.

Die Evangelische Stiftung Neinstedt ist eine Einrichtung der Diakonie imHarzkreis. Hier leben, wohnen und arbeiten über 600 Menschen aller

Altersgruppen, mit zum großen Teil mehrfachen Behinderungen.

Auch heute noch sind Kleider- und Sachspenden für die Evangelische Stiftung

Neinstedt eine große Hilfe. Sie werden direkt an die behinderten Menschen,

die in den Anstalten leben, weitergegeben. Was über den Eigenbedarf

hinausgeht, stellt man in der örtlichen Kleiderspendekammer, gegen einen

geringen Beitrag, Bedürftigen zur Verfügung. Nicht verwendbare Sachen gehen

an einen Sortierbetrieb, der sie einer sinnvollen Weiterverwendung zuführt.

Auch der Verkaufserlös aus der Kleiderspendekammer sowie aus derWeiterverwertung kommt den behinderten Menschen in der Evangelischen

Stiftung Neinstedt zugute.