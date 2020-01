Halle (red) - Kraftlos, müde, mutlos? - Ein Mittel dagegen ist regelmäßige Bewegung in einem sozialen Umfeld, so wie es die Reha-Sportgruppe des Universitätssportvereins im Diakoniekrankenhaus Halle anbietet. Einmal wöchentlich, am Donnerstag 9:30 Uhr, treffen sich Senioren und Seniorinnen zum gemeinsamen Training. Mit einfachen und abwechslungsreichen Übungen werden verschiedene Muskelgruppen vom Kopf bis zu den Füßen beansprucht und trainiert. Das Ganze passiert auf einem Hocker sitzend. Grundsatz dabei ist, dass keiner überfordert wird. Die körperlichen Verhältnisse eines jeden Teilnehmers werden berücksichtigt,

Die Sportgruppe hat derzeit noch freie Plätze. Interessierte lassen sich bitte vom Hausarzt einen Reha-Schein ausstellen und melden sich mit diesem bei Nicole Güth im Universitätssportverein unter Telefon (0345) 6877086