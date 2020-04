Wenn man in den Kirchen keinen Gottesdienst feiern und der Pfarrer den Bewohnern im Altenpflegeheim keine Andacht anbieten kann, sind Alternativen gefragt. Für das Haus der Generationen der Franckeschen Stiftungen hat man einen außergewöhn-lichen Weg gefunden. «Was, wenn wir einfach hier auf dem Hof einen Gottesdienst feiern würden?»

Von Claudia Crodel

Der Hof des Hauses der Generationen in den Franckeschen Stiftungen in Halle wurde schon oft für Veranstaltungen genutzt, denn in dem Gebäudeensemble sind die Mon-tessorischule, ein Altenpflegeheim und das Familienzentrum der Stiftungen untergebracht. In den letzten Wochen jedoch ist der Hof aufgrund der Corona-Epidemie nur wenig belebt.