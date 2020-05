Hochaktuell: In der Historischen Kulissenbibliothek der Franckeschen Stiftungen wird eine besondere Schau mit Illustrationen in alten Bibeln gezeigt. Dabei dreht sich alles um Naturkatastrophen. Auch eine virtuelle Version von der Ausstellung gibt es und die zeigt erweiterte Ansichten der Objekte.

Ob Sintflut, Schwefel- und Feuerregen beim Untergang von Sodom und Gomorra, die biblischen Plagen im Alten Testament oder die Offenbarung des Johannes (Apokalypse), dem letzten Buch des Neuen Testaments – in der Bibel findet sich eine Vielzahl an Geschichten über Naturgewalten. Diese haben die Menschen angeregt, sich ein Bild davon zu machen. Eindrücklich kann man das sehen in Illustrationen in alten Bibeldrucken.

Premium Mehr lesen?

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen zahlungspflichtigen Premium-Artikel.

Um den Beitrag ganz bzw. im Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen zahlungspflichtigen Premium-Artikel.Um den Beitrag ganz bzw. im E-Paper lesen können, benötigen Sie ein Glaube+Heimat-Digital-Abo. Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dann melden Sie sich bitte



Sie haben noch kein Digital-Abo?

Dann registrieren Sie sich Dann melden Sie sich bitte hier mit Ihren Zugangsdaten an.Dann registrieren Sie sich hier Digital-Abo abschließenAnmelden für Digital-Abonnenten