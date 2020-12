2019 entstand in der Evangelischen Stiftung Neinstedt die Idee, die umfangreichen Freizeitaktivitäten zu bündeln und in einem Katalog zusammenzufassen. Dieser Katalog ist nun von Stephan Hansen und Anja Fromm an Peggy Teichmann, Vorsitzende des Bewohnerbeirates, und Ronny Eschenröder, Mitglied der Werkstattrates, übergeben worden.

Bereits seit einigen Jahren gibt es in der Stiftung ein Freizeitwerk. Unter dessen Dach sind Mitarbeitende der Stiftung dabei, den Lebensbereich Freizeit konzeptionell und organisatorisch zu stärken. Vielfältige Angebote im Sport, in der Kultur und Kunst, aber auch in der Religion, sollen bei den Menschen mit Behinderung Freude wecken und ein deutliches Mehr an Lebensqualität erzeugen und ihre individuelle Persönlichkeit fördern.

Der Katalog beinhaltet die Angebote der Freizeitgestaltung für die Bewohner und Bewohnerinnen in der Stiftung. Der Katalog ist in Leichter Sprache geschrieben, passenden bebildert und somit für alle leicht lesbar. Insgesamt sind hier 31 unterschiedliche Angebote zusammengetragen.

So reicht das Spektrum beim Sport von Fußball über Schwimmen bis Kickboxen. Musik kann gemeinsam im Chor oder in den verschiedenen Musikgruppen erlebt werden. Oder man geht zur Disco. Die Reparatur des Fahrrads kann ebenfalls erlernt werden. In verschiedenen Projektgruppen erfahren die Teilnehmer vielen über Politik, Umwelt, Ernährung aber auch den Umgang mit der eignen Sexualität. Eine Bibelstunde, die Michael-Andacht und der gemeinsame Gottesdienst sind im Katalog vertreten.

Bei der Übergabe des Katalogs an die Nutzer der Angebote der Stiftung bedankte sich Stephan Hansen, Mitarbeiter des Freizeitwerks, für die Ideen und Wünsche derBewohner - und den Mitarbeitenden des Freizeitwerkes für die Unterstützung. Ein ganz besonderer Dank ging an das Büro für Leichte Sprache, vertreten durch Anja Fromm. Ohne eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Büro wäre der Katalog nicht entstanden.