Neinstedt (red) – Anfang Dezember 2020 startete der erste Bauabschnitt an der „Alten Post“ in Nein-stedt. Dieser Abschnitt beinhaltet die Sanierung und Stabilisierung des gesamten Gebäudes und die räumliche Vorbereitung. Die „Alte Post“ ist ein ortsbildprägendes Gebäude im Zentrum von Neinstedt und steht unter Denkmalschutz. Aktuell weist das Gebäude einen stark baufälligen Status auf. Das Dach wurde bereits durch ein Schutznetz vor herabfallenden Ziegeln gesichert. Es besteht akuter Handlungsbedarf, um das Gebäude vor dem Einsturz zu bewahren, das Denkmal zu schützen und zu erhalten. Das baufällige Gebäude soll innerhalb der ersten Bauphase zunächst notgesichert und stabilisiert werden. Unterstützt wird das Projekt in dieser Phase durch Fördermittel der Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, der Denkmalpflegeförderung des Landes Sachsen-Anhalt sowie der Deutschen Stiftung Denkmal-schutz.

Mit Hilfe der Fördermittel können in diesem Jahr die ersten Maßnahmen umgesetzt werden. Perspektivisch ist die Einbringung eines multifunktionalen Veranstaltungsraumes für die Dorfgemeinschaft geplant.