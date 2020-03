Das Osterfest steht vor der Tür. In diesem besonderen Jahr bittet die Evangelische Stiftung Neinstedt zum Schutz der Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden der Stiftung, von Besuchen bei Ihren Lieben abzusehen. Umso wichtiger ist es, zum Beispiel mit der Zusendung von Paketen, Freude und Abwechslung zu bereiten.Da eine Übertragung des Virus per Post zwar als gering eingeschätzt wird, jedoch nicht auszuschließen ist, müssen die Pakete bis spätestens Freitag, den 3. April, 16 Uhr, abgegeben oder zugesandt werden.

Der persönliche Abgabeort für die Pakete an die Bewohnerinnen und Bewohner in Neinstedt ist die Poststelle im Haus Martin. Die Pakete werden gelagert und dann rechtzeitig vor Ostern verteilt.

Bei postalischem Versand bitte an:

Evangelische Stiftung Neinstedt

Name: Bewohner/Bewohnerin (Haus: xxxx)

Lindenstraße 2

06502 Thale – OT Neinstedt