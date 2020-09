Wernigerode (red) – An der Christuskirche im Ortsteil Hasserode findet am Sonntag, 27. September, 18 Uhr, ein akademischer Festgottesdienst statt, in dem Landesbischof Friedrich Kramer die fünfzehn Mitglieder des Christlichen Hochschulbeirats der HS Harz in ihren Dienst einführt. Studierende der christlichen Studierendengemeinde, die Ortspfarrerin Kerstin Schenk und Propst Christoph Hackbeil gestalten den Gottesdienst mit.

Der Hochschulbeirat wurde von Christoph Goos und Hochschulpfarrerin Angela Kunze-Beiküfner in diesem Jahr gegründet. Seine Aufgabe besteht darin, die Kommunikation zwischen der Hochschule, der christlichen Studierendengemeinde in Wernigerode und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland zu ermöglichen und zu vertiefen. Regelmäßig werden akademische Abende und akademische Gottesdienste angeboten.