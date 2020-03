Die Evangelische Stiftung Neinstedt hat sich zum Schutz der Nutzer ihrer Angebote, der Mitarbeitenden und der Besucher zu vorbeugenden Maßnahmen entschlossen. Zudem richtet sich die Stiftung an die Handlungsempfehlungen von Bund, Land und Landkreis Harz. Große Menschenansammlungen sind dadurch unbedingt zu vermeiden. Die am Sonntag, dem 22. März 2020 in Berlin beschlossenen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung auf ein Minimum werden ausdrücklich befürwortet.

Als eine der größten diakonischen Einrichtungen der Eingliederungshilfe im mitteldeutschen Raum halten wir regelmäßig Mittwochs und Sonntags Andachten und Gottesdienste in unserer Lindenhofskirche.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir alle Gottesdienste und Michaels-Andachten in der Lindenhofskirche abgesagt.

Stattdessen veröffentlichen wir zu den gewohnten Zeiten unter www.neinstedt.de/gottesdienst einen Video-Gottesdienst aus der Lindenhofskirche. Die Gottesdienste sind ebenfalls auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Stiftung Neinstedt zu sehen.