Neinstedt (red) – Seit dem 25. Mai ist der Café-Betrieb auf dem Marienhof in Neinstedt wieder geöffnet. Das freut ganz besonders auch die Bewohner und Mitarbeiter der Evangelischen Stiftung Neinstedt. Zu ihrem Schutz und zur konsequenten Umsetzung von Verordnungen des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und des Landkreises Harz wurden in den letzten Monaten verschiedene Maßnahmen getroffen. So wurde die Marienbrücke über die Bode gesperrt und der Café-Betrieb auf dem Marienhof eingestellt. Der Hofladen konnte wie gewohnt unter den besonderen Hygienemaßnahmen zum Einkaufen von Backwaren und Lebensmitteln besucht werden.

Nun kann der Gast endlich auf dem Marienhof wieder Kuchen essen, Kaffee trinken und auch ein Mittagessen zu sich nehmen. Sowohl der Innenraum als auch die Terrasse stehen dafür zur Verfügung. Dabei werde natürlich auf die Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen geachtet, teilt die Evangelische Stiftung mit.