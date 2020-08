Die Museumsdirektorin des Halberstädter Domschatzes, Uta-Christiane Bergemann, schaut in die Höhe. In der vierten Gerüst-Etage sieht sie eine Frau und drei Männer, die der Triumphkreuzgruppe des Halberstädter Domes von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Martina Runge, Roland Enge, Ekkehard Koch und Andreas Mieth prüfen, kartieren und sichern den historischen Bestand.

Alle sieben Jahre nähern sich die Restauratoren unmittelbar dem Kunstwerk. 2020 geschieht dies letztmalig für das ganz besondere Team. „In fünf oder sieben Jahren steigen wir aus Altersgründen hier nicht mehr rauf.“ Sie haben vor 45 Jahren zusammen an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste studiert und wissen, was sie können.

