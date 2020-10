Am 4. November ab 18 Uhr laden Dr. Uta-Christiane Bergemann,Museumsdirektorin am Halberstädter Domschatz, und Domkantor KMD

Claus-Erhard Heinrich zur nächsten Veranstaltung der Reihe BILD TON KUNST

in den Dom ein. Mit Vortrag und Orgelmusik nehmen beide Werke aus der

Zeit der Reformation in den Blick.

Bergemann widmet sich der Kanzel, die seit 1592 Ort der evangelischen

Predigt im Hauptschiff des Domes ist. Sie entstand unmittelbar nach der

Einführung der Reformation im Dom zu Halberstadt 1591.

DenKanzelkorb und seinen Schalldeckel schmücken verschiedene Malereien

und Reliefs sowie zahlreiche Inschriften, die möglicherweise die neuen

Ideen der Reformation verbildlichen oder doch auch dem katholischen

Ritus Rechnung tragen.

Denn der Domklerus des ältesten Bistums der Region widersetzte sich

mitten im heutigen Sachsen-Anhalt, dem Kernland des Wirkens Martin

Luthers, lange Zeit erfolgreich der Übernahme der neuen Lehre. Als dann

74 Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers Bischof Heinrich Julius die

Einführung des evangelischen Gottesdienstes am Dom durchsetzte, kam

es zu einem außergewöhnlichen Kompromiss: Vier der Domherren

verblieben dauerhaft im katholischen Glauben, auch in ihrer Nachfolge

wurden ihre Stellen mit Katholiken besetzt. Das Domkapitel blieb bis zu

seiner Auflösung im Jahre 1810 gemischt-konfessionell. So geht die

Bildbetrachtung diesem einzigartigen und hochspannenden Sonderfall

anhand der Bilder und Inschriften der Kanzel nach und entschlüsselt

deren künstlerischen wie inhaltlichen Ausdruck.

Domkantor Claus Erhard Heinrich illustriert die Betrachtung mit Orgelmusik aus der Zeit nach Einführung der Reformation.

Dabei sind Vertonungen unter anderem von Michael Praetorius und

verschiedene bekannte Lutherchoräle wie "Eine feste Burg ist unser

Gott” zu hören.

Im Wechsel von Vortrag und Musik wird der Zuhörerkreis in das 16.

Jahrhundert versetzt und kann der besonderen Situation an dieser

bedeutenden Kathedrale nachspüren.

Der Dom bietet ausreichend Raum, um die Hygieneregeln einzuhalten.

Voranmeldung ist notwendig unter der Telefonnummer 03941-24237