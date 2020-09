Ökumenischer Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Gera zum Tag der Schöpfung im Klima-Pavillon Gera!

Wie trägt der Mensch dazu bei, die Erde zu zerstören und wie kann er mit der Natur zur Versöhnung gelangen? Dieser Frage näherten sich vier Impulse, die Bibelstellen zu den Themen, Mensch-Natur, Mensch-Mensch, Mensch mit sich und Mensch-Gott auslegten. Im Alten und Neuem Testament findet man viele Stellen, die den Menschen nicht als Beherrscher der Natur, sondern als Objekt in der Natur beschreiben. Pfarrer Dr. Frank Hiddemann charakterisierte den Menschen als Hausmeister in Gottes Schöpfung. Doch nur mit Gott gemeinsam könne es zur Versöhnung mit der Erde kommen. Im weiterem Verlaufs hatten die Besucher im und vor dem Pavillon die Gelegenheit Gebetsanliegen und Meinungen abzugeben, die im Fürbittengebet Einzug fanden. Andreas Martz von der Neuapostolischen Kirche, Christof Lenzen von der FEG, Andreas Schaller und Frank Hiddemann von der evangelischen Kirche gestalteten gemeinsam mit der Kath. Gemeinde diesen Tag der Schöpfung 2020.