Erfurt (kna) - Mit einer Art Do-it-yourself-Programm versucht das Bistum Erfurt die wegen Corona abgesagte Männerwallfahrt an Christi Himmelfahrt und die Frauenwallfahrt am Sonntag (24. Mai) alternativ zu gestalten. Wie das Bistum am Montag mitteilte, sind die Männer aufgerufen, Fotos für die Website des Bistums zu schicken, wie sie den Wallfahrtstag für sich gestaltet haben.

Die Wallfahrerinnen können Eindrücke vom Tag in Form von Bildern, Sprachnachrichten und Texten auf der Frauenwallfahrt-Website posten. Ferner hängt den Angaben zufolge an jeder Pfarrkirche des Bistums ein Tuch mit dem grafisch gestalteten Wallfahrtsmotto "Du machst den Unterschied", von dem Andenken herausgeschnitten werden können. Für beide Gruppen gibt es auf den Webseiten zudem geistliche Impulse.

Corona-bedingt hatte das Bistum Erfurt bis zum 31. August 2020 alle Wallfahrten abgesagt. Das Seelsorgeamt hat jedoch Alternativkonzepte entwickelt, zu denen auch die Predigten des Bischofs gehören, die online bereits als Text und Podcast veröffentlicht sind.