Kreativität, Dialog und Kompromissbereitschaft sind in diesem Jahr wichtige Kompetenzen, um trotz Pandemie-Regelungen ein interessantes Achava-Programm voller Leben und Geschichten auf die Beine zu stellen", erläutert Martin Kranz, Begründer und Intendant der Festspiele, die bereits ihre sechste Auflage erleben. Ausgehend von dem hebräischen Wort "Achava" (Brüderlichkeit) steht seit 2015 der interreligiöse und interkulturelle Dialog im Fokus. Ausgehend von der Landeshauptstadt Erfurt, in der sich die älteste erhaltene Synagoge Europas befindet, hat sich das Festival seither sternförmig in Thüringen ausgebreitet.

Nach der großen Resonanz 2019 mit 11 000 Besuchern machen die Achava Festspiele in diesem Jahr erneut Station in Eisenach.

