Eine Datenbank mit Chorsätzen zu sämtlichen Gesangbuchliedern stellt der Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland (CEK) auf seiner Homepage zur Verfügung. Unter dem Titel «Such, wer da will» könne nach verschiedenen Kriterien ausgewählt werden. So könne der Interessierte zum Beispiel nach Chorbesetzung, Kompositionstechnik, Jahreszeit, Thema, Bibelstelle oder Epoche suchen, teilte der Verband in Berlin mit. Es ist ein kostenlos zur Verfügung gestellter Service des Verbandes, der Chorleitern rund um das Kirchenjahr bei der Arbeit helfen soll.

Für das Projekt seien in den vergangenen zwei Jahren fast 400 Chorbücher und -hefte aus Landeskirchen, Verbänden und Verlagen ausgewertet worden. Aktuell enthalte die neue Datenbank rund 5000 unterschiedliche Chorsätze zu den 535 Liedern im Stammteil des Evangelischen Gesangbuches und in seinem Ergänzungsband mit den neuen Wochenliedern. Rund 7500 Datensätze zu Liedern, Text- und Melodiedichtern, Chorsätzen, Komponisten und Chorbüchern seien gezählt worden.Als Highlight werde zu jedem Chorsatz auch das Cover des Chorbuches gezeigt, in dem er erschienen ist. «Das führt zum schnellen Wiedererkennen der Literatur in der eigenen Hausbibliothek», erklärte CEK-Präsident Christian Finke.

Entwickelt wurde die Chorsatz-Datenbank von Martina Hergt, Fachbeauftragte für Chor- und Singarbeit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Bezirkskantor David Dehn vom Verband Evangelische Kirchenmusik in Württemberg und von Christian Finke, Kreiskantor in Berlin. Bundesweit sind rund 20 000 evangelische Chöre aktiv. In diesen sind 360 000 Sänger Mitglied, darunter mehr als 80 000 Kinder und Jugendliche. (epd)

www.choere-evangelisch.de/chorsatzsuche