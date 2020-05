Der Begriff „Posaunenmission“ hat damit wieder an Aktualität gewonnen. So berichtet Pfarrer Dirk Sterzik (Ebeleben), dass ihm mit dem Verbot öffentlicher Gottesdienste die Idee kam, „während der geplanten Gottesdienstzeiten in den Orten Trompete zu spielen“. So zog er durch die Städte und Dörfer, um mit den Chorälen für den jeweiligen Sonntag ein „einstimmiges Musikprogramm nach dem Rhythmus des Kirchenjahres“ zu gestalten. „Ich gehe durch die Straßen, weil ich in der Zeit dieser Krise mit Zusagen und Trostworten den Menschen etwas zuspielen will. Und es funktioniert. Mit unseren Chorälen!“ Wenn er „Befiehl du deine Wege“ spiele, verstehe ihn sein Gegenüber, wenn es das Lied kenne, während Kirchenferne es nur als musikalische Pause vom Corona-Alltag wahrnehmen würden.

