Mit der Internetseite www.ekmd.de/service/aelterwerden-im-pfarrdienst/ hat die EKM ein neues Informationsangebot für Ruheständler geschaffen. Dort finden sie Orientierung, wie die neue Lebensphase vorbereitet und gestaltet werden kann.

Von Diana Steinbauer

Neben Beratungs-, Fort- und Weiterbildungsangeboten findet sich auch das Portal „Zeit verschenken: Dienste im Ruhestand“. Hier können Kirchenkreise oder -gemeinden eintragen, für welche Dienste sie Unterstützung suchen, und Ruheständler, die gern noch tätig sein möchten, können sich hier melden und eintragen. Angelika Greim-Harland, Pfarrerin und Beauftragte für den Dienst im Ruhestand: „Es geht nicht darum, einfach den Dienst weiter zu tun. An der Schwelle zum Ruhestand darf man sich fragen: Was wollte ich eigentlich schon immer machen? Es kann sehr erfüllend sein, unsere Tätigkeit im Ruhestand noch mal ganz neu zu denken und zu konzipieren.“

Das Thema Älterwerden im Pfarrdienst ist, so Greim-Harland, bisher in der EKM, aber auch in anderen Landeskirchen wenig im Blick gewesen. Das soll sich jetzt mit dem neuen Internetangebot ändern.

Die Internetseite „Älterwerden im Pfarrdienst“ finden Sie über die Webseite der EKM unter der Rubrik „Service“ oder direkt unter www.ekmd.de/service/aelterwerden-im-pfarrdienst/