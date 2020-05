Sangerhausen (red) – Die Glockenklänge vom Abendläuten verklingen gerade, da öffnet sich das Fenster der Türmerwohnung an St. Jacobi in Sangerhausen. Manche haben schon darauf gewartet, stehen an ihren Fenstern, auf dem Balkon oder weiträumig um die Kirche und wollen zuhören.

Seit dem 19. März spielt Abend für Abend ein Mitglied des evangelischen Posaunenchores einen musikalischen Abendsegen. Dieser fällt stilistisch sehr vielfältig aus: Choräle passend zur Kirchenjahreszeit, immer wieder Abendlieder, Spirituals, Klezmer oder auch mal klassische Literatur – je nach den Vorlieben des jeweiligen Spielers. Insgesamt acht Musikerinnen und Musiker wechseln sich ab, so sind mal die Trompete, das Tenorhorn oder auch die Posaune zu hören. An einem Tag der Woche wird auch die romanische St. Ulrichkirche in das Turmblasen mit einbezogen. Für die Bläserinnen und Bläser ist das solistische Spielen auch ein gutes Training, denn bis der Posaunenchor wieder gemeinsam proben kann, wird es wohl noch wesentlich länger dauern.