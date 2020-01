Rom/Valletta (epd) – Rund anderthalb Jahre nach einer Rettungsaktion im Mittelmeer ist der «Lifeline»-Kapitän Claus-Peter Reisch vom Vorwurf der falschen Registrierung des Schiffs freigesprochen worden. In erster Instanz war er deswegen zu einer Geldstrafe von 10 000 Euro verurteilt worden, er ging in Berufung. Der Freispruch könnte bedeuten, dass der Verein Mission Lifeline mit Sitz in Dresden sein Rettungsschiff zurückbekommt.

Auch das zweite Schiff des Vereins, die «Eleonore», ist seit Sommer beschlagnahmt. Die Crew des Schiffs – auch unter Kapitän Reisch – hatte zuvor rund 100 Menschen gerettet und war ohne Erlaubnis in italienische Gewässer eingefahren.