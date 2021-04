Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bundesweit zu einem Corona-Gedenktag am 18. April 2021 aufgerufen hatte, war schnell klar, dass auch die Gemeinden im Kirchenkreises Egeln diesen Tag mit einer besonderen Andacht begehen wollen. Eine Arbeitsgruppe von zwei Geistlichen, Pfarrer Ulf Rödiger und Pfarrerin Anne Bremer, sowie dem Kreiskirchenkantor Thomas Wiesenberg haben dazu eine Gedenkandacht erarbeitet.

So werden in allen Kirchengemeinden um 15 Uhr für 10 Minuten die Kirchenglocken läuten und in vielen Kirchen auch eine Gedenkandacht gehalten. Vielerorts werden kleine Hefte verteilt, die textlich und musikalisch durch die Andacht führen. Dafür kann die Musik mit einem Smartphone mittels QR-Code abgerufen werden. Das Heft ist ebenfalls auf der Webseite des Kirchenkreises zu finden und lädt ein, auch im privaten Rahmen den Opfern dieses Virus, sowie deren Angehörigen zu gedenken.

Material zur Andacht finden Sie hier: https://kirchenkreis-egeln.churchdesk.com/page/481/andacht-am-18-april-2021

Foto: andraz-lazic-on-unsplash