Schlieben (red) – In vielen Kirchengemeinden ist Pfingsten traditionell der Termin für die Konfirmationen. In diesem Jahr mussten die Feierlichkeiten aufgrund von Corona ausfallen. Nun sind es vielerorts Sonntage im Herbst, an denen die Gottesdienste mit Konfirmationen nachgeholt werden. So auch in Schlieben im Kirchenkreis Bad Liebenwerda. Dort sind jetzt in einem großen Festgottesdienst fünf Jugendliche konfirmiert worden. "Ich freue mich, dass wir die Konfirmation jetzt endlich nachholen konnten. Im großen Gottesdienst mit Orgelmusik, dem Schliebener Bläserchor und der Herzberger Kantorei wurden fünf junge Leute gesegnet und konfirmiert. Damit sind sie jetzt vollwertige Kirchenmitglieder", sagt Pfarrer Philipp Schuppan.