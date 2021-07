Seit wann und warum das alte Taufbecken nicht mehr seinen ursprünglich angestammten Platz im Taufstein eingenommen hat, ist unbekannt. Wahrscheinlich wurde es schon im 19. Jahrhundert nicht mehr gebraucht.

Ursprünglich war sie 1671 für den neuen Taufstein vom damaligen Bürgermeister Michael Rabitz gespendet worden. So steht es auf der Inschrift der Zinnschale.

Vor mehreren Jahren wurde das Taufbecken vom passionierten Kunstsammler Wolfgang Schröder aus Leverkusen auf dem Kunstmarkt erworben. Für ihn war es wichtig, dass der alte sakrale Gegenstand wieder für den Zweck Verwendung findet, für den er einst geschaffen worden war. Über den Küster der Königsbrücker Stadtkirche Werner Lindner stellte er den Kontakt zu unserer Kirchengemeinde her.

Bürgermeister Johannes Berger organisierte eine Spendenaktion und so war es möglich, dass die Taufschale im Gottesdienst am 13. Juni 2021, im stolzen Alter von 350 Jahren uns wieder übergeben werden konnte. Am 27. Juni wurde sie mit einer Taufe wieder in Dienst gestellt.