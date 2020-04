Schlieben (red) - An den Kirchen im Pfarrbereich Schlieben (Hohenbucko, Proßmarke, Kolochau, Krassig, Oelsig, Malitschkendorf, Schlieben, Hillmersdorf, Stechau) stehen ab sofort durchsichtige Briefkästen als Andachtsspender. „Wir wollen den Menschen in der Corona-Zeit die Möglichkeit geben von ihren Kirchen eine Andacht mit nach Hause zu nehmen", sagt Pfarrer Philipp Schuppan. Die Andachtsspender sollen jeden Freitag mit einer neuen Andacht bestückt werden. „Vielleicht kann der Spaziergang dann mit einem Besuch bei der Kirche verbunden werden. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch eine Andacht für ihre Nachbarn mitnehmen und diese einfach in deren Briefkasten einwerfen“ erläutert der Pfarrer.

Neben den Andachtsspender werden ab sofort die Glocken an einigen Ort täglich um 19 Uhr zum gemeinsamen Gebet läuten. „Dieses Mutmachläuten betet für alle von Corona Betroffenen.“ Die Gebetsanliegen werden jeden Tag neu formuliert und können im Pfarramt erfragt werden.

Für Fragen und Sorgen steht das Pfarrbüro in Schlieben telefonisch jederzeit zur Verfügung. Das Pfarrbüro ist unter Telefon: (035361) 587 zu erreichen. In dringenden Fällen kann Pfarrer Schuppan direkt auf dem Handy unter 0177 774 86 75 angerufen werden.