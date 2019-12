Kirchenkreis Bad Liebenwerda: Militärpfarrer Friedrich von Kymmel ist zurück aus Afghanistan. Was er dort gesehen hat, stimmt ihn nachdenklich.

Von Benjamin Lassiwe

Wenn Militärpfarrer Friedrich von Kymmel durch die Flure der Luftwaffenkaserne von Holzdorf bei Schönewalde im Kirchenkreis Bad Liebenwerda läuft, wird er in diesen Tagen freudiger begrüßt als sonst. „Schön, dass Du wieder da bist“ oder „Willkommen zurück!“ hört der Geistliche dann von seinen Kameraden.

Seit Juli war von Kymmel in Afghanistan: So, wie die Bundeswehr immer wieder Einheiten in den Auslandseinsatz schickt, müssen auch die etwa 100 evangelischen Militärpfarrer zu Einsätzen auf See, in den Kosovo, nach Litauen, nach Mali oder eben nach Afghanistan.