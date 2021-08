Sondershausen (red) – Die Thüringer Landesmusikakademie Son-dershausen bietet eine Woche Chorgesang mit einem Wohlfühlfaktor für Menschen im dritten Lebensabschnitt an. Unter der erfahrenen Führung von Chorleiter Harald Dübler gibt es die Gelegenheit zum gemeinsamen Chorsingen. Harald Dübler studierte an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ die Fächer Schulmusik und Kirchenmusik. Er ist seit 1978 als Chorleiter für verschiedene Thüringer Chöre tätig, unter anderem für den Chor der Hochschule „Franz Liszt“ Weimar und den Männerchor Taubach.

Der altersreifen Stimme wird bei der Repertoireauswahl und der Stimmbildung in besonderem Maße Rechnung getragen. In der Chorwoche besteht an den Abenden zudem die Möglichkeit zum offenen, geselligen Singen oder kleinen kammermusikalischen Runden. Alle Angebote sind für die Teilnehmer als optional zu verstehen, jeder ist frei, die Chorwoche individuell zu gestalten.

Anmeldungen für die für Menschen 60plus gedachte Chorwoche sind online auf der Website der Landesmusikakademie möglich.

8 landesmusikakademie-sondershausen.de