Der KGV Greußen-Großenehrich lädt herzlich in die digitale Weihnachtskirche ein!

Macht es Euch auf dem Sofa bequem und erkundet fünf Kirchen aus unserem Kirchengemeindeverband. Euch erwartet eine Tour durch die Kirchen mit interaktiven 360°-Aufnahmen. Hinter Infopunkten verbergen sich weihnachtliche Beiträge aus der Gemeinde: Krippenspielszenen von den Konfirmandinnen und Konfirmanden, Musik von verschiedenen Musikerinnen und Musikern, eine Meditation und vieles mehr. In jeder Szene hat sich eine Kirchenmaus versteckt und wartet mit einer Überraschung auf alle Kinder, die genau hinschauen und gerne singen.

Feiert Weihnachten in unseren Kirchen bei Euch daheim – ein Weihnachtsgottesdienst der anderen Art. Dieses Jahr unter dem Motto: „Kleine Orte – großes Fest“.

Ein kompletter Rundgang mit allen Beiträgen dauert ca. 50-60min. Ihr seid natürlich frei, Euch nach Lust und Laune zu bewegen. Ihr könnt die Tour durch die Kirchen in mehrere Etappen aufteilen. Oder einfach nur in Eurer Lieblingskirche verweilen.

Die Digitale Weihnachtskirche ist vom 24. Dezember 2021 bis 6. Januar 2022 online.

Ihr erreicht sie unter folgendem Link:www.ev-kirche-greussen-grossenehrich.de

Ladet auch gern andere in die Weihnachtskirche ein, indem Ihr den Link teilt. Wir freuen uns auf Euch!