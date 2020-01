Die Nachsorge von Schlaganfall-Betroffenen weist immer noch Defizite auf. Viele Informationen über Therapie-Möglichkeiten, Sozialleistungen und anderen Formen von Unterstützung erfolgen oft nur bruchstückhaft. Vor diesem Hintergrund haben die Rotary-Clubs in Ilmenau, Arnstadt und Erfurt in Kooperation mit dem Malteser-Hilfsdienst und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ein Projekt gestartet, um die Versorgungslücke zu schließen. Dieses Projekt wird von der Ev. Kirchengemeinde in Ilmenau und der Diakonie-Sozialstation Ilmenau unterstützt.

Die ehrenamtlichen Schlaganfall-Helfer werden an fünf Tagen in 40 Unterrichtseinheiten ausgebildet; die Kosten dafür tragen die beteiligten Organisatoren. Sie sollen Beratung und Information (z.B. zu Sozialleistung, Hilfsmitteln usw.) weitergeben, zu professionellen Ansprechpartnern vermitteln, bei Behördengängen helfen und individuelle Hilfestellung im Alltag anbieten können, zum Beispiel Besuche und Begleitungen zu unterschiedlichen Aktivitäten. Medizinische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Schlaganfall-Helfer erbringen keine therapeutischen, pflegerischen oder vergleichbare Leistungen.

Der erste Kurs beginnt am Wochenende 29. Februar/1. März und wird am 14., 21. und 28. März fortgesetzt und abgeschlossen. Zur Anmeldung oder bezüglich weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Martin Weber von den Maltesern in Erfurt: Tel. 0361 340 47 20, martin.weber@malteser.org

oder an den Präsidenten des Rotary-Clubs Ilmenau, Herrn Dr. med. Thomas Weihrauch: thomas.weihrauch@posteo.de