Schnell war für uns klar, dass wir zum Tag des offenen Denkmals in 2021 Präsenz zeigen wollten. Wenn auch wieder unter leicht eingeschränkten Maßnahmen, wie bei unseren Veranstaltungen zuvor, aber wenigstens aktiv und einladend.

Gern öffneten wir am zweiten Sonntag im September unsere Tore und luden neben der Besichtigung unserer so geschätzten, kleinen Schatzkiste, unserer Kirche in Schwansee, auch noch zum Kinderbasteln sowie Kaffee und Kuchen ein. Wobei eine liebevoll eingedeckte Tafel ab 14 Uhr für unsere Besucher bereit stand und unsere kleinen sowie großen Gäste herzlichst empfing. Dazu noch ein leckeres Stück selbstgebackenen Kuchen, und dieser besondere Nachmittag inmitten unseres Dörfchens Schwansee konnte beginnen.

Noch vor kurzem versperrten Gerüste und Vorrichtungen die Wände, doch nun kann man schon einige restaurierte und wieder hervorgehobene Werke im Inneren des Denkmals sehen. Mit stolz können wir auf einen weiteren Meilenstein in unserer Planung zurückblicken, denn es tut sich immer mehr. Sicherlich nicht alles mit einem Male, aber eben zusehends verfolgen wir unser Vorhaben unsere Kirche in dem Schein erstrahlen zu lassen, welche sie verdient. Auch wenn wir noch viele weitere Schritte vor uns liegen haben, viele Pläne und Hürden noch zu bewältigen sind; haben wir unser Ziel vor Augen und folgen diesem beharrlich und ausdauernd. Eine Lebensaufgabe wohl, und Generationsübergreifend, dessen sind wir uns vollends bewusst. Aber eben auch mit Freude, Vorfreude und Engagement.

Wir wollen noch viele weitere Veranstaltungen dieser Art umsetzen. Unsere nächsten Events im Kirchgarten Schwansee sowie die Gestaltung unseres Lebenden Adventskalenders in Schwansee stehen an und werden, sofern alle Bestimmungen eingehalten werden können, von uns organisiert und umgesetzt. Unsere Vorfreude darauf ist groß. Schließen Sie sich dem an, besuchen Sie uns zusammen mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten, oder bringen Sie sich in unserer Dorfgemeinschaft einfach mit ein.

Wir sehen uns also gern zu einer unserer nächsten Veranstaltungen oder eben zur Besichtigung unseres kleinen Schwanseer Denkmals inmitten unseres Dorfes. Es lohnt sich – versprochen!

Nancy Lutz