Am 10.09.2021 um 18 Uhr war es endlich wieder soweit und wir konnten uns nach erholsamer Sommerpause endlich wieder in unsere Veranstaltungsplanung stürzen und unser für dieses Jahr zweites Filmpicknick im Kirchgarten Schwansee organisieren.

Zunächst etwas vorsichtig und abwartend, was die neusten Infektionszahlen sagten; doch schnell war klar, wir sind am Start und werden es stattfinden lassen.

Die Vorbereitungen verliefen ohne übermäßigen Aufwand und die Vorfreude unsererseits war sehr groß. Umso erfreuter waren wir, als schon vor dem offiziellen Beginn einige Kinder und Eltern den Weg zu uns und in unseren Schwanseer Kirchgarten fanden.

Schnell waren die Plätze in der Winterkirche, die wir für die Kindervorstellung immer herrichten und etwas abdunkeln um etwas Kinostimmung zu gestalten, gefüllt. Nach kurzer Vorstellung und eindeutiger Abstimmung zu den Kinderfilmen war klar, dass die Reise unserer kleinen Besucher einen Hauch von „Tausend und einer Nacht“ erhält.

Die Kinder als auch die begleitenden Eltern und Großeltern schienen begeistert und waren bester Stimmung. Unser jüngster Gast bei unserem zweiten Filmpicknick in Schwansee dieses Jahr war übrigens ganze zwei Wochen alt, und lag kuschelnd und behütet an Papas Brust. Wir freuen uns auch die Kleinsten bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Das Gelände unseres Kirchgartens füllte sich ebenfalls zunehmend, denn wir lockten mit guten Plätzen vor unserer aufgebauten Leinwand, einer wohlschmeckenden Bratwurst sowie Knabbereien und leckeren Getränken. Es war einfach nur herrlich sich wieder einmal in Gemeinschaft zu sehen, einen Plausch zu halten und es sich gut gehen zu lassen. Mit einem gemütlichen Abend, bei dem auch noch das Wetter mitspielte, es abends auch nicht zu kalt wurde, konnte das Wochenende doch in Ruhe starten.

Vielen Dank an unsere kleinen und großen Gäste für euren Zuspruch und euren Besuch beim diesjährigen vorletzten Filmpicknick unserer Veranstaltungsreihe in 2021. Es tut gut, dass wir auch weiterhin wahrgenommen werden und unsere Events auf Anklang in unserer so geschätzten Gemeinschaft stoßen. Dafür einen großen Dank!

Unsere nächsten Vorhaben sind schon in Planung. Sofern die Regelungen und Maßnahmen nicht kippen, werden wir die noch verbleibenden Veranstaltungen in und an unserer Kirche zu Schwansee begehen – Und Sie sind dazu von Herzen eingeladen.

Wir wollen unseren inzwischen schon traditionellen Martinsmarkt mit Ständen, Leckereien, einem kleinen Laternenumzug durch unser Dörfchen sowie der Martinsgeschichte in unserer Kirche umsetzen. Auch ein Kinderbasteln soll gern wieder stattfinden. Und natürlich, wie bereits zum Filmpicknick angekündigt, wollen wir unseren Lebenden Adventskalender in Schwansee stattfinden lassen. Sollte es in der aktuellen Zeit und unter den bestehenden Bedingungen möglich sein, werden wir es umsetzen und beginnend mit dem 01. Dezember 2021 wieder unsere Türen, Tore und Höfe öffnen und die so wundervolle und stimmungsaufhellende Adventszeit in Gemeinschaft begehen. Wer dieses Jahr Interesse hat und gern teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei Nancy Lutz und lässt sich auf die Liste setzen. Wir freuen uns bereits heute auf eine entspannte vorweihnachtliche Zeit in Gesellschaft, unter Nachbarn, Bekannten und Freunden, und auch gern zum Kennenlernen neuer Schwanseer, die uns jederzeit herzlich willkommen sind.

Ob Filmpicknick, Kirchkonzert, Kinderbasteln oder unsere Märkte im Kirchgarten Schwansee – Wir freuen uns auch weiterhin auf Ihren und Euren Besuch. Wir möchten dabei ebenfalls zeigen, was in unserer kleinen Schatzkiste bereits alles passiert ist. Von einer sehr angeschlagenen und eingestaubten, ja fast schon vergessenen alten Kirche, in ein kleines Wunder. Man sieht inzwischen die wieder hervorgehobenen Malereien, die Helligkeit, die einen anspricht, die freigelegten interessanten Bilder. Teilweise kann man schon erahnen, was noch alles umgesetzt werden soll und wird, um unsere Kirche in Schwansee noch beschaulicher zu gestalten und hervorzuheben. In einem sprichwörtlichem Glanz, den sie nach all den Jahren redlich verdient hat.

Nutzen Sie unsere Veranstaltungen und schauen Sie gern einmal herein und lassen sich von dem Charme, dem Charisma unserer Kirche zu Schwansee faszinieren. Es lohnt sich in jedem Fall – Wir freuen uns auf Sie!

Nancy Lutz