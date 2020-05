Liebe Mitmenschen!

In Gottes Namen fang ich an ... Heute am 1. Mai steht die Arbeit im Mittelpunkt. Gerade in diesen Tagen wird unser Verständnis von Arbeit auf den Kopf gestellt. Lehrer sitzen am Schreibtisch und chatten mit ihren Schüler*innen, erstellen Unterrichtsmaterial und schicken es hin und her. Der Schulbeginn für die Abschlussklassen wird vorbereitet und startet in Thüringen am Montag. Systemrelevante Berufe und eine Gastronomie, die um das Überleben kämpft. Ambivalenter kann der Tag der Arbeit 2020 nicht sein. In Gottes Namen sein Tagwerk beginnen. Allem Herzrasen und Magengeschüren zum Trotz. Mutig gegen die Angst. Mit der Kaffeetasse in der Hand. Erweitern wir unseren Spielraum und schenken Gott den ersten Gedanken am Morgen!

Folgen 1-5 finden Sie auch unter: www.pfarrbereich-grossbrembach.de oder bei Spotify "Daheim mit Gott"

Pfarrerin Denise Scheel