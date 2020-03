Am 14. März findet in Schkeuditz die 1. Synode der neuen Legislaturperiode des Evangelischen Kirchenkreises Torgau-Delitzsch statt. Sie beginnt um 8.30 Uhr mit einem Abendmahlgottesdienst in der Kirche des Krankenhauses zu Altscherbitz. Die Predigt hält Propst Dr. Johannes Schneider. Um 9.45 Uhr treffen sich dann die im letzten Herbst neugewählten Vertreter der Kirchengemeinden und alle hauptamtlichen Mitarbeiter im Kulturhaus „Sonne“. Die Synode wird von Superintendent Mathias Imbusch eröffnet.

An diesem Tag stehen hauptsächlich Wahlen im Mittelpunkt. Neu gewählt wird als erstes das Präsidium der Kreissynode, das nach seiner Wahl die weitere Tagungsleitung übernehmen wird. Dann folgen weitere Wahlgänge: Kreiskirchenrat, stellvertretender Superintendent, Mitglieder der Ausschüsse der Synode und der Vertreter des Kirchenkreises für die Landessynode der EKM. Am Nachmittag stehen dann noch die Finanzen des Kirchenkreises zur Diskussion. Weiterhin gibt es den Bericht von Superintendent Imbusch über das letzte halbe Jahr und eine erste Information über das EKM-Projekt „Erprobungsraum“ in Verbindung mit der Landesgartenschau 2022 in Torgau.